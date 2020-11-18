أبطال "ديجافو": الجمهور يبحث عن مسرح حقيقي.. ونجحنا في إيصال الفكرة

قال الفنان تامر نبيل عن مشاركته في مسرحية "ديجافو" إنه تربطه علاقة قوية بالمخرج أحمد فؤاد منذ فترة مسرح الجامعة، وأنه شاهد العديد من المسرحيات التي قدمها، مضيفا أن المخرج أحمد فؤاد تواصل معه وأخبره أنه يسعى لتقديم مسرحية تحمل فكرة مختلفة، وأعجب بالفكرة بشكل كبير وتحمس للمشاركة.

وأوضح "نبيل" أنه جلس مع المخرج وبدأوا مرحلة النقاش والقراءة، التي ساهمت في تعميق الفكرة بشكل أكبر والتحضير للعرض المسرحي لإيصاله للجمهور بشكل مناسب وطوال فترة البروفات تعاوننا جميعا في الأفكار للوصول إلى الشكل النهائي للمسرحية.

وعن عودة الجمهور للمسرح واهتمامه بحضور العروض المسرحية، قال نبيل إنه يرى أن الناس دوما ما تسعى لمشاهدة المسرح ولكن الأمر يتوقف على العاملين بالمسرح، "كيف لنا أن نقدم عرضا يرضيهم ويضيف لهم ويكون قريب منهم، لذلك حينما نعمل على عرض مسرحي نسعى أن نكثف كافة الجهود للوصول لعرض يرضي الجمهور ويستمتع بمشاهدته بالحفاظ على الفكرة التي تسعها المسرحية لتقديمها".

وعن نجاح المسرحية أكد "نبيل" أنه سعيد للغاية لوصول المسرحية لمختلف شرائح الجمهور من نقاد ومثقفين ومسرحيين والجمهور العادي من طلبة الجامعة والعائلات، وعن تقديم عروض مسرحية خارج الإطار التقليدي المعروف عن المسرح أوضح أنه لابد للمسرحية أن تكون معاصرة ومناسبة ومواكبة لما يحدث في عقول الناس حاليا فالفن جزء منه تثقيف الجمهور بشكل بسيط يصل إليهم للإارتقاء بالفن بشكل عام.

وعن مشاركته في مسرحية ديجافو، قال الفنان أحمد السلكاوي لـ"الوطن" إن المسرحية هي العمل الثالث الذي يجمعه بالمخرج أحمد فؤاد: "أنا من المعجبين بأعماله التي دوما ما تحمل فكرة عميقة ويسعى لتقديمها بشكل بسيط، وتعاوننا كان في عدد من العروض بمصر وخارجها، وهناك كيميا بيننا وهو صديق، فحينما فكر في ديجافو عرض عليا الشخصية التي قدمتها خلال العرض وهو شخصية جار البطل الذي يورط الآخرين".

وعن نجاحه في تجسيد الشخصية التي قدمها خلال مسرحية ديجافو، والتي اعتمدت على العديد من التحولات للشخصية نفسها خلال أحداث العرض، أوضح "السلكاوي" أن فكرة العرض تحتاج إلى أن يشاهد الجمهور المسرحية بشكل كامل لاستيعاب الفكرة، ونحن كممثلين جلسنا في البداية مع المخرج لدراسة الشخصيات ومعرفة جوانبها وخلفياتها وطريقته وشكله والفرق فيما بينهما حتى تخرج بالشكل الذي رآه الجمهور في المسرحية.

وعن اهتمامه بالمسرح بشكل كبير، أكد أنه يحب المسرح بشكل كبير لتعامله مع الجمهور والتفاعل معهم وذلك مفيد بشكل كبير للممثل حتى يكتشف أماكن جديدة بداخله في تجسيد الشخصيات لم يقدمها من قبل.

فيما يرى الفنان محمد يوسف بأن نجاح مسرحية ديفاجو أسعده بشكل كبير، وعن مشاركته في المسرحية أكد بأنه يعرف الفنانين المشاركين منذ فترة كبيرة وكانت مسرحية "ديجافو" هي الفرصة التي جمعته بهم مما أسعده كثيرا ويراها فرصة أن يقدم عملا مع فنانين تمنى كثيرا أن يعمل معهم.

وعن مشاركته في المسرحية قال "يوسف" لـ"الوطن" إن العمل كان شاقا، حيث إن النص المسرحي تطلب العمل عليه أن تكون الكوميديا بمعيار محدد حتى تصل الفكرة للجمهور، وكانت المعادلة أن يضحك الجمهور مع إيصال الفكرة التي تحمل فلسفة عميقة إليهم، مضيفًا: "لذلك تطلب منا هذا العمل بشكل كبير على النص المسرحي ليخرج للجمهور بشكل مختلف ومميز".

وأضاف أن ردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور أكدت أنهم نجحوا في إيصال الفكرة كما ساهمت أيضا فكرة المسرحية القريبة من الجمهور في نجاحها بشكل كبير: "فجميعنا حينما نتابع ما يحدث حولنا نجد نفسنا متورطين فيه دون سبب واضح مثل انتشار فيروس كورونا نستمع للأخبار الكثيرة والسريعة نجد أنفسنا محاصرين لسبب لا نعلمه".