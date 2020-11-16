خالد جلال يشهد العرض المسرحي "ديجافو" بالهناجر

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، العرض المسرحي "ديجافو " من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، مساء الأحد، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.

وأشاد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى بالعرض وأداء الفنانين، وحرص على تحية أبطال العرض على خشبة المسرح، وأشار إلى ضرورة استمرار الفرقة فى اختيار روايات وتقديم مسرحيات على هذا المستوى الجيد والمتميز.

العرض للكاتب أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، ويسلط الضوء على فكرة تورطنا جميعا فيما يحدث من حولنا، حتى وإن كانت تلك الأحداث بعيدة عنا، مثل الدلافين التى غرقت فى النيجر، ثقب الأوزون، وقوع الحروب، فمجرد المعرفة هي إحدى أشكال التورط، وهذا التورط يدفعك للإنضمام إلى جانب بعينه وسواء كان اختيارك مع أو ضد، ستجد نفسك قد علقت في مشكلة كبيرة كنت تظن أنه لا دخل لك بها.

البطولة للفنانين "تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد أمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج : "أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن"، مخرج منفذ أحمد سيف، إعداد وإخراج أحمد فؤاد .