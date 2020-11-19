تزامنا مع تحذيرات الحكومة.. "الصحة" تحدد 6 خطوات للوقاية من كورونا

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين من أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي ضربت عدة دول حول العالم، هي أكثر انتشارا وخطورة من "الموجة الأولى"، وقامت وزارة الصحة والسكان بوضع إرشادات عامة للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتسعرض "الوطن" فى هذا التقرير هذه الإرشادات

- حثت الوزارة على ضرورة البقاء فى المنزل فى حال ظهور أى أعراض والاتصال بالخط الساخن

- ضرورة التباعد الاجتماعى مسافة لا تقل عن متر

- شددت على ضرروة الابتعاد عن التجمعات

- أشارت التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات

- لفتت إلى غسل الأيدي داخل وخارج المنزل

- ضرورة ارتداء الكمامات فهي السلاح الفعال حتى الآن للوقاية من فيروس كورونا، موضحة عدم ارتداء الكمامات على منطقة الذقن.

وحددت الوزارة مجموعة قواعد أيضا لمنع انتشار فيروس كورونا وجاءت على النجو التالى

- قالت الوزارة إذا أصبت بالحمي أو السعال أو صعوبة فى التنفس والتمس الرعاية الطبية مبكرا

-وشددت على ضرورة تغطية الفم بثنى المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، وتجنب لمس العينين والأنف والفم وغسل اليدين باستمرار وتجنب الأماكن المزدحمة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.