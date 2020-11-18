هنا الزاهد تنشر صورتها مع محمد كيلاني: مبسوطة إننا هنشتغل مع بعض

تستعد الفنانة هنا الزاهد، لخوض أولى بطولتها في عالم الدراما، من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي يضم عددًا من النجوم، والوجوه الجديدة.

ويُعرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، في مطلع العام المقبل 2021 على شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يتم تصويره حاليًا ويضم 45 حلقة.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال سرد حكايات 9 قصص مختلفة، كل منها تُعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود البطلة هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة تجمعها بالفنان محمد كيلاني، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها بقولها "مبسوطة إن احنا بنشتغل مع بعض يا كيلاني، هتشوفوا إن شاء الله حاجة هتعجبكوا".

وفي تصريحات صحفية، قالت هنا الزاهد إنها تجسد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، مؤكدة أن التحضير للشخصية في البطولة المطلقة ليس سهلًا ويحتاج جهدًا كبيرًا، موضحة أنها دائمًا تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وأضافت هنا الزاهد، أن كثيرًا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور الخاص بكل شخصية تجسدها في كل حكاية من الحكايات، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.

ويشارك الفنانة هنا الزاهد، مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.