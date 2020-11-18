انطلاق مؤتمر توثيق "أدب الأطفال ورؤية مصر 2030" بدار الكتب

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول أدب الطفل ورؤية مصر 2030، والذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، وبأمانة الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 19 نوفمبر الجاري بقاعة على مبارك بمقر الهيئة.

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور أشرف قادوس ثم كلمة الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس المؤتمر التي قامت بتكريم الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول التي رأست بدورها الجلسة الأولى للمؤتمر.

وقالت الدكتورة نيفين محمد موسى في كلمتها أنه تأكيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمؤسسات الدولة بشأن الاهتمام الشديد بشئون الطفل وتقديم الرعاية الكاملة له، فإن دار الكتب والوثائق القومية تضع هذا الأمر ضمن أولوياتها بما يتوافق أيضا مع خطة التنمية المستدامة.

مؤكدة أنه كان لدار الكتب والوثائق القومية جهودا كبيرة في ميدان الطفل وقضاياه من ثقافة وأدب وخدمات أخرى عديدة، حيث سبق هذا المؤتمر عدد من المؤتمرات التي قامت بها الهيئة في هذا الإطار.

وتابعت: افتتحت الهيئة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل في عام 1988 بالتعاون بين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة وبمساهمة من هيئة فولبرايت. ويعد هذا المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط. لافتة إلى أن دار الكتب قامت برقمنة وإتاحة أعداد مجلة أدب الأطفال الصادرة عن مركز توثيق وبحوث أدب الطفل من خلال موقع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى مجموعة فيديوهات خاصة بنشاط الطفل.

وأضافت أن "محاور المؤتمر تتناول 35 موضوعا تناقش العديد من القضايا التي تتصل بدعم الابتكار والإبداع لدى الطفل ومواكبة التقدم التقني".