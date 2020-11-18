رحلة أسرة للفيوم تتحول إلى كابوس.. انقلبت بهم السيارة في الترعة

أسرة بسيطة أصاب الملل أفرادها، جراء مكوثهم في المنزل لفترة طويلة، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، فقرروا الخروج والتنزه، واختاروا محافظة الفيوم، نظراً لأنها الأقرب إلى محافظة الجيزة، محل سكنهم، إلا أن رحلتهم الترفيهية تحولت إلى كابوس، بعدما انقلبت بهم السيارة التي يستقلونها في ترعة أمام قرية "هلا العرب"، على ضفاف بحيرة قارون، وتم نقلهم إلى المستشفى، مصابين بجروح بالغة.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العقيد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم سنورس، يفيد بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارتهم في ترعة على طريق بحيرة قارون بنطاق المركز، أثناء ذهابهم في نزهة لمنطقة وادي الريان، إلا أنّه بسبب السرعة الزائدة، ووجود ملفات كثيرة على الطريق، حاول قائد السيارة تفادي سيارة أخرى قادمة في الاتجاه المقابل، مما أدى إلى انقلاب السيارة في الترعة المحاذية للطريق.

وتبين من التحريات الأولية، التي أجراها الرائد أسامة قرني، رئيس مباحث مركز سنورس، أنّ المصابين هم "عبد اللطيف حامد رمضان"، 61 سنة، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري وجرح بالحاجب الأيسر، و"وفاء أحمد حامد"، 56 سنة، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، و"سهير أحمد عبد العزيز"، مصابة بجروح قطعية في الوجه واشتباه خلع بالكتف الأيسر، و"عبد النبي حسن"، 59 سنة، مُصاباً بكدمات في الصدر وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وجميعهم يقيمون بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتمكنت قوات المرور والحماية المدنية من إزالة آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.