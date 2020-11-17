إصابة 3 في تصادم سيارة مسرعة ودراجة بخارية بالفيوم

أُصيب 3 أشخاص بكسور وإصابات متنوعة، نتيجة تصادم سيارة مسرعة ودراجة بخارية، على طريق "مصر - الفيوم" الصحراوي، حيث لم يتمكن قائد السيارة القادمة من القاهرة من تفادي التصادم بالموتوسيكل، الذي كان على متنه 3 أشخاص.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بإصابة 3 أشخاص بكسور خلال استقلالهم دراجة بخارية، إثر تصادم سيارة بالموتوسيكل الذي كانوا يستقلونه.

وتبينّ من التحريات الأولية، التي أجراها الرائد أسامة قرني، رئيس مباحث المركز، أنّ المصابين هم "مصطفى محمد محمود"، 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الساق اليسرى وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، و"عماد عبد التواب أحمد"، 35 سنة، مصاباً بكسر في الساق اليسرى والساعد الأيمن، و"كريم عطيه روبي"، 25 سنة، مصاباً بكسر في الساعد الأيسر وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وجميعهم يقيمون بمركز سنورس.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأفاد المصابون بأنهم كانوا يستقلون دراجة بخارية، قادمين من سنورس وذاهبين إلى عملهم في إحدى الأراضي الزراعية، وأثناء الدوران من عند منطقة "جرفس"، اصطدمت سيارة مسرعة بهم، لم يتمكن قائدها من إيقافها، فسقطوا جميعاً على الأرض، وارتطموا بها بقوة، مما تسبب في إصابتهم.

وأكد أهالي "جرفس" أنّ المنطقة تشهد حوادث متكررة، بسبب وجود ملف صغير يتقاطع مع طريق "مصر - الفيوم" الصحراوي، الذي تسير عليه السيارات بسرعة كبيرة، مُطالبين بضرورة تركيب إشارة مرورية بتلك المنطقة، لتجنب الحوادث المتكررة.