غلق معمل تحاليل وتحرير 63 محضرا في حملة رقابية بالفيوم
ضبط وإعدام 318 كيلو خضراوات وفاكهة و34 لترا من المشروبات والعصائر
كتب:
أسماء أبو السعود
04:58 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
خلال حملات مكثفة.. غلق معمل تحاليل وتحرير 63 محضرًا بالفيوم
أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 63 محضرًا لعدد من المحال المخالفة، وإعدام 318 كيلو خضراوات وفاكهة، و34 لترًا من المشروبات والعصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال حملة مكثفة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ تلك الإجراءات تأتي في إطار الحملات التفتيشية المكبرة التي شنتها مديرية الشؤون الصحية، خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري للمرور على الأسواق، ومحال الجزارة، وثلاجات بيع اللحوم، ومحال بيع السلع الغذائية والمستلزمات الطبية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، ومطابقة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، والتأكد من عدم وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وتضر الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الحملات التفتيشية شملت 87 منشأة طبية وتجارية مختلفة، وقامت الحملات بسحب 252 عينة من اللحوم والأغذية لتحليلها ومطابقتها معمليًا للشروط الصحية اللازمة.
في سياق متصل، نفذت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملة للمرور على عدد من المستشفيات خاصة بنطاق المحافظة لمتابعة الالتزام بأساليب مكافحة العدوى، ونفذت الإدارة قرار غلق إداري لأحد معامل التحاليل الطبية غير المرخصة بمركز إطسا.
وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري، على كافة المنشآت بمختلف أنحاء المحافظة، للتعامل الفوري مع كافة المخالفات، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحيتها وضمان عدم تسببها في أي أضرار صحية للمواطنين في حال تناولها.