غلق معمل تحاليل وتحرير 63 محضرا في حملة رقابية بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 63 محضرًا لعدد من المحال المخالفة، وإعدام 318 كيلو خضراوات وفاكهة، و34 لترًا من المشروبات والعصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملة مكثفة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ تلك الإجراءات تأتي في إطار الحملات التفتيشية المكبرة التي شنتها مديرية الشؤون الصحية، خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري للمرور على الأسواق، ومحال الجزارة، وثلاجات بيع اللحوم، ومحال بيع السلع الغذائية والمستلزمات الطبية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، ومطابقة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، والتأكد من عدم وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وتضر الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الحملات التفتيشية شملت 87 منشأة طبية وتجارية مختلفة، وقامت الحملات بسحب 252 عينة من اللحوم والأغذية لتحليلها ومطابقتها معمليًا للشروط الصحية اللازمة.

في سياق متصل، نفذت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملة للمرور على عدد من المستشفيات خاصة بنطاق المحافظة لمتابعة الالتزام بأساليب مكافحة العدوى، ونفذت الإدارة قرار غلق إداري لأحد معامل التحاليل الطبية غير المرخصة بمركز إطسا.

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري، على كافة المنشآت بمختلف أنحاء المحافظة، للتعامل الفوري مع كافة المخالفات، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحيتها وضمان عدم تسببها في أي أضرار صحية للمواطنين في حال تناولها.