مسيرات ومؤتمرات وطرق أبواب.. مرشحو النواب يكثفون تحركاتهم بالفيوم

تحركات مكثفة شهدتها الدوائر الثلاث بمحافظة الفيوم قبل جولة الإعادة في انتخابات النواب، والتي يتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد، حيث اعتمدوا على تكثيف المسيرات والندوات والجولات على منازل المواطنين لضمان حصد أكبر عدد من الأصوات.

في الدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا، عقد كامل فيصل عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن" تحالفًا مع كمال أبو جليل، عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن" بينما ينافسهم ياسر سلومة، "فردي مستقل" ومصطفى البنا "فردي مستقل" على مقعدين واتبع كافة المرشحون سياسة "التربيط" مع كبار العائلات بالمركز لضمان حصد أصواتهم خصوصًا أنّ نظام العائلات ما زال يتحكم في تلك الدائرة ومن يقبله كبير العائلة ينتخبه كافة أفراد عائلته.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز سنورس، يكثف المهندس محمد ثابت الجمّال "فردي مستقل" ومرشح التحالف الوطني، حملات طرق الأبواب بالاشتراك مع مرشحي التحالف محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن" وأيمن الصفتي "المصري الديموقراطي"، بينما يعتمد "بسام الصواف" على عقد الندوات بمقره الانتخابي وتنظيم مسيرات خصوصًا أنّه التحق بجولة الإعادة مؤخرًا بحكم من الإدارية العليا، فيما يحاول أحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب ومرشح حزب "حماة الوطن" التواصل مع كبار العائلات لحصد الأصوات بعد خروج صديقه المتحالف معه منجود الهواري من سباق الإعادة طبقًا لحكم الإدارية العليا.

وفي الدائرة الرابعة والأخيرة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق، يكثف محمد طه الخولي، مرشح مستقبل وطن وأحمد دياب "فردي مستقل" جولاتهما ومؤتمراتهما بعد تحالفهما معًا من أجل حصد عدد أكبر من الأصوات، بينما يحاول علاء العمدة عضو مجلس النواب ومحمد مصطفى اللحامي الاعتماد على العائلات الكبرى في دعهمهم.