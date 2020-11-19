16 مستندا لطلب رخصة إقامة وتشغيل محطة تقوية "محمول".. تعرف عليها

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، الإجراءات التي يجب أن تتبع في حال طلب رخصة إقامة وتشغيل محطة تقوية محمول (من الأحياء).

المستندات المطلوبة

- إيصال رسم فحص.

- نموذج التصنيف البيئي معتمد من الشركة الراغبة فى إنشاء وإقامة المحطة (فارغ).

- تقرير من مهندس استشارى يفيد صلاحية الموقع من الناحية الهندسية وتحمل العقار إنشائياً لأحمال المحطة وأجزائها.

- خطاب تفويض من الشركة الراغبة فى انشاء واقامة المحطة لاحد مندوبيها للتعامل مع الوحدة المحلية.

- شهادة منسوب من هيئة المساحة فى حالة الطرق الصحراوية والاتوستراد والكورنيش (خارج الكتل السكنية).

- شهادة من مهندس استشارى نقابى يتعهد فيها بالاشراف على عملية اقامة المحطة وتركيبها.

- شهادة مطابقة من وزارة الطيران المدنى (فى حالة اقامة محطات التليفون المحمول بالقرب من المطارات).

- موافقة الجهات المعنية على اقامة محطة.

- صورة الرقم القومى للمفوض من قبل الشركة باستخراج الترخيص.

- صورة عقد ايجار مكان اقامة المحطة بين الشركة ومالك العقار او سند لملكية الأرض المزمع اقامة المحطة عليها وفى حالة الورثة يطلب اعلام الوراثة او ترخيص المبانى.

- رسم كروكى معتمد من مكتب هندسي للموقع المراد اقامة المحطة عليه بالابعاد المطلوبة.

- مستند يدل على وجود مرافق (كهرباء – مياه – صرف صحى – تليفونات) بالمناطق العشوائية التى خططت مؤخراً.

- تفويض من الشركة للمفوض.

- خطاب من الشركة للمفوض.

- خطاب من الجهاز القومى للتنظيم والاتصالات.

- خريطة مساحية مبيناً عليها موقع العقار على وجه التحديد

شروط الحصول على الخدمة

وكيل أعمال الشركة بتفويض رسمي

عدم وجود مخالفات او مستحقات متاخرة.

تطبق الاشتراطات الواردة بقرار المحافظ رقم 378 لسنة 2005

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانية

التوجه الى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

خطوة الثالثة استلام الخدمة