عمرو الليثي يتصدر تريند "تويتر" بعد لقائه مع "شهيرة"

تصدر الإعلامي عمرو الليثي، قائمة الوسوم المتداولة على موقع التغريدات "تويتر"، وذلك عقب لقائه بالفنانة "شهيرة"، في أول ظهور إعلامي لها عقب وفاة الفنان محمود ياسين.

وكشفت شهيرة، خلال حوارها في برنامج "واحد من الناس" عبر شبكة تليفزيون "الحياة" عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل، وعلاقتهما في فترة المرض، وكذلك علاقته بزملائه الفنانين.

وقالت "شهيرة" إن الفنان الراحل أحمد زكي، كان من أقرب أصدقائها، متابعة: "قلت له إن محمود ياسين يريد الارتباط بي، فقال إنه شخص محترم وإن كان يريد الزواج وافقي وغير ذلك لا".

وأضافت: "أحمد زكي راح من ورايا المسرح لمحمود ياسين وقال له شهيرة دى بنت بلدي من الزقازيق، وهي السبب في إني أدخل معهد التمثيل، ولو انت بتحبها بجد اتقدم لها".

كما كشفت كواليس اعتذار محمود ياسين، عن عدم مشاركة الفنان عادل إمام، إحدى مسلسلاته عام 2014، مؤكدة أن الأمر يرجع إلى نجلها "عمرو"، كون والده تقدم في السن ولم يكن لديه القدرة على التصوير لساعات طويلة.

وقالت: "رامي إمام كان مُصرًا على تواجد محمود في العمل، وكان يقول لي كنت أتمنى أن يكون في السي في بتاعي إنني أخرجت لمحمود ياسين".

وأوضحت شهيرة أنها سمعت عن وجود محاولات من بعض الفنانات للقيام بأعمال سحر تضر علاقتها بزوجها، لكنها ترى أن العلاقة لم تتأثر، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف فسره المحيطين بها بوجود أعمال سحر ضدها.

وأكدت أنها حققت نجاحًا سينمائيًا بدورها في فيلم "وصمة عار" ونالت عدة جوائز، كما كانت النجمة الأولى في توزيع الفيديو لأعمالها، وهو ما أثار غيرة إحدى الفنانات، بحسب ما أخبرها أصدقاؤها.