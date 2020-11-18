جامعة كفر الشيخ تنظم برنامجا توعويا حول مرض السكر

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة مها أبو جازية، عميد الكلية، برنامجا توعويا حول مرض السكر، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن البرنامج عدة محاور ضمت قياس نسبة السكر بالدم وقياس الضغط وقياس الطول والوزن والتوعية بمرض السكري وتوزيع مطويات توعوية وإرشادية، كما تضمنت منح المستفيدين كارت بقياس نسبة الضغط والسكر والوزن والطول الخاص به، وضم فريق العمل الدكتور هبة غازي، منسق البرنامج والدكتور شيماء صقر والدكتور محمد محسن والدكتورعزه رزق والدكتور أميمه عبد الشافي والدكتور ياسمين السيد ونافع حمادة مديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة ومجموعه متميزة من طلاب وطالبات كلية التمريض .

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن البرنامج التوعوي الذي نظمته كلية التمريض بالجامعة ضم نخبة من الأطباء والممرضين المتميزين في تخصصات الباطنة العامة وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا لكافة المواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

من جانبه أكد الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن تفعيل اليوم العالمي للسكر يهدف إلى نشر الثقافة الصحية بين الطلاب وتقديم الخدمات الصحية والتثقيفية بغرض الوقاية من الإصابة بالمرض من خلال إتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط الرياضي بانتظام والمحافظة على الوزن في حدوده الطبيعية والتركيز على أهمية الفحص المبكر والمستمر وتعزيزه لضمان التشخيص المبكر من المرض.

وأوضح رئيس الجامعة أن تنظيم القوافل الطبية يعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وتأتي تفعيلا لدور الجامعة في المشاركة المجتمعية في إطار خطة الجامعة لدعم مستوى الخدمة الصحية وتقديم الخدمة على أكمل وجه و صرف العلاج اللازم بالمجان عن طريق المساهمة المجتمعية وذلك تحت مظلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين للحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الأمراض المزمنة وتقديم الدعم اللازم للتوعية والوقاية من مضاعفاته وتقديم الثقافة الصحية اللازمة له .