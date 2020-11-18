كفر الشيخ تحذر المقاهي والمطاعم المخالفة: "هنقفلها أسبوع"

حذرت محافظة كفر الشيخ أصحاب المقاهي والمطاعم من الغلق أسبوع للمخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية فيروس كورونا.

ووفق بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، تم التشديد على "تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواقف العامة والمقاهي والمطاعم والاستمرار في المرور عليها، وغلق المقاهي والمطاعم غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء العاملين بها للكمامات، والتي لا يحرص أصحابها على أعمال التطهير والتعقيم المستمر، والتباعد بين الطاولات".

وأشارت المحافظة، في بيانها، إلى تلقي تقارير على مدار الساعة من رؤساء المدن عن مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي، وأنه وجه رؤساء المدن بغلق المقاهي والمطاعم المخالفة أسبوعا، مشددة على مواصلة أعمال وتطهير الاكمنة والأسواق والمصالح الحكومية.

وكانت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، قد ترأست حملة موسعة لإزالة الإشغالات، في أنحاء مختلفة من المدينة ظهر اليوم، بالتنسيق مع مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، وبحضور السيد عبد الستار، نائب رئيس المدينة للإزلات والإشغالات، ورئيس وحدة مرافق دسوق، النقيب إبراهيم حسن، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، برئاسة جابر داود، والمتابعة الميدانية.

وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات بشوارع المدينة والميادين وكورنيش النيل والكافيتريات والمقاهي، ومصادرة مكبرات الصوت والسماعات المستخدمة في مركبات "التوك توك"، كما تم غلق وتشميع مقهى لمخالفته بتقديم الشيشة.

وتابعت رئيس المدينة التزام المحال التجارية بقرار غلق المحلات والكافيتريات والمقاهي، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت "ماضي" أن الحملة تمكنت من ضبط 50 مقعدا، وتحرير 20 محضر إشغال طريق، وضبط 3 موازين وسماعات مكبرة، وغلق مقهى بشارع الكورنيش، لمخالفته قرار منع تقديم الشيشة، مشيرةً إلى أن الحملة مستمرة على مدار الساعة، لإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق الانضباط العام.