منها سداد قيمة التصالح.. جهود "مستقبل وطن" في خدمة المجتمع خلال عامين

استعرض حزب مستقبل وطن في بيان له، جهود الحزب خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الكيان يضع نصب عينيه تحقيق مصلحة المواطنين عملاً وليس قولاً.

وأوضح الحزب أنه كان لزاماً على الأمانة المركزية للحزب وأمانات المحافظات على مستوى الجمهورية النزول للشارع ومُشاركة المواطنين مشاكلهم والمُساهمة في توفير الحلول لتلك المشكلات باعتبار ذلك واجب وطني والتزام حزبي لجميع أعضاء الحزب.

وجاءت أبرز الجهود كالتالي:

• الرعاية الصحية للمواطنين، حيث قام بتنظيم حوالي 3000 قافلة طبية منذ عام 2018 وعلاج حوالي 25000 مواطن من فيروس سي بالمجان بكافة محافظات الجمهورية.

• ابتكر الحزب فكرة تجهيز أتوبيسات كعيادات مُتنقلة بأطقمها الطبية لتقديم خدماتها العلاجية للمواطنين.

• توزيع حوالي مليون ونصف مطبوع إرشادي بمختلف المحافظات لتوعية المواطنين والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا وسُبل الوقاية منه وتوزيع حوالي 80 ألف حقيبة تحتوي على بعض وسائل التعقيم والتطهير (كمامات – قفازات طبية – مواد مُطهرة) بمختلف المحافظات.. فضلاً عن تشكيل مجموعات من شباب الحزب وبعض المتُخصصين لإجراء عمليات تطهيروتعقيم لـ(دور العبادة – المصالح حكومية والخدمية – وسائل النقل والمواصلات – ماكينات الصرف الآلي – منشآت سياحية) بمختلف المحافظات.

• تنظيم العديد من القوافل البيطرية بجميع المناطق الريفية للكشف على الماشية وتقديم العلاج اللازم بالمجان.. وذلك في إطار برامج دعم الفلاح المصري.

• إقامة حوالي 350 معرضا منذ عام 2018 بجميع المحافظات لبيع المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة وكذا التكفل بدفع المصروفات لحوالي 85000 من الطلبة غير القادرين مع الحرص على أن يتم ذلك بصورة سنوية قبل بدء العام الدراسي.

• مساعدة حوالي 2000 من الشباب المُقبلين على الزواج (على مدار سنتين) من خلال تجهيز الفتيات بالأدوات المنزلية والكهربائية والمفروشات بالعديد من محافظات الوجهين (البحري والقبلي) استفاد منها ما يقرب من مليون أسرة على مدار سنتين.

• توزيع كمية من البطاطين حوالي 2 مليون بطانية على الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات مع الحرص على أن يتم ذلك بصورة منتظمة قبل بدء موسم الشتاء من كل عام.

• إقامة 1000 منفذ لبيع السلع الغذائية والتموينية و(اللحوم –الدواجن – الأسماك) والخضروات بأسعار مخفضة في إطار المُساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

• توقيع العديد من البروتوكولات مع بعض الشركات والمصانع الخاصة بشأن إقامة منتديات لتوفير فرص العمل للشباب حيث تم توفير ما يقرب من 7000 فرصة عمل لهم بمختلف المحافظات على مدار عامين.

• توزيع كميات من المواد الغذائية المجانية على الأسر الفقيرة من المتضررين من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا خاصةً خلال شهر رمضان واستفاد منها حوالي مليون أسرة على نطاق كافة المحافظات.

• إقامة العديد من السرادقات أمام البنوك ومكاتب البريد والدفع بالعديد من شباب الحزب لتنظيم عملية صرف المعاشات لكبار السن وكذا المنح المقدمة من الدولة لمتضرري فيروس كورونا مع مراعاة الإرشادات الصحية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

• إعادة تأهيل بعض المنازل المتهالكة وتوزيع العديد من الأجهزة المنزلية والكهربائية على الأسر الأكثر احتياجاً في العديد من المحافظات.

• توزيع حوالي 2 مليون شنطة رمضان ووجبات الجاهزة على العمال خلال شهر رمضان الكريم.. فضلاً عن توزيع كميات كبيرة من حلوى المولد على الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات وذلك على مدار العامين الأخيرين.

• تبني الحزب لمبادرات مختلفة تم من خلالها مساعدة العديد من الحالات الإنسانية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتقديم أوجه الدعم لهم المتمثل في (إيجاد فرص عمل – توفير سكن – التكفل بمصاريف التعليم – توفير العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية).

• عقد العديد من الندوات التثقيفية في كافة المجالات بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للحزب بحضور العديد من الوزراء وبعض الشخصيات العامة فضلاً عن عقد العديد من ورش العمل بمقرات الحزب بجميع المحافظات لتدريب السيدات والشباب على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومفهوم الأمن القومي.

• إقامة مسابقات رياضية ومعسكرات شبابية أبرزها دوري مستقبل وطن للكرة الخماسية على مستوى الجمهورية وتكريم الفرق الفائزة.. فضلاً عن تفعيل كافة الأنشطة الرياضية بنادي مستقبل وطن بالسيدة زينب.

• اضطلاع الحزب بالتكفل بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ27000 مخالفة بناء بواقع 1000 مخالفة بكل محافظة.

وتبنى الحزب مبادرة تستهدف حث رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية لتفعيل دورهم المجتمعي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المستمرة بشأن ضرورة التخفيف على المواطن البسيط من خلال المُساهمة في التكفل بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على مستوى كافة محافظات الجمهورية.