خبير سيارات: المستهلك هو الحل للقضاء على ظاهرة "الأوفر برايس"

عانى سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة من نقص شديد في أعداد السيارات لدى الوكلاء المعتمدين والموزعين، نتيجة قلة استيراد السيارات بسبب تفشي وباء كورونا وتوقف العديد من المصانع، بالإضافة إلى مخاوف بعض التجار من الاستيراد بكميات كبيرة وعدة التمكن من البيع.

قال اللواء حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات، إن السوق شهد ركودًا كبيرًا ما ساهم في قلة المعروض، مع بعض مخاوف من الشراء بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى ادخار المستهلكين للأموال تحسبًا لأي أمور طارئة.

وأكد لـ"الوطن"، أن السبب الرئيسي وراء ظهور "الأوفر برايس" هو المستهلك، لإقباله على طرازات ليست متوفرة في السوق المصري.

وأشار "مصطفى"، إلى أن التجار سيستمروا في رفع أسعار السيارات الغير متوفرة مادام استمر المستهلك في الإقبال عليها، موضحًا أن السيارات بطبيعتها تجارة لا يمكن السيطرة عليها، مضيفًا أن بعد عودة السوق للتعافي مرة أخرى عادت ظاهرة "الأوفر برايس" على العديد من السيارات بالسوق خاصة "الاقتصادية".

وتابع، أن أبرز السيارات التي ظهر عليها "الأوفر برايس" هي: أوبل أسترا، ونيسان قشقاي وبعض طرازات كيا، وبعض طرازات هيونداي، وفيات تيبو، مضيفًا أن التجار يكونوا مضطرين لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.

وأكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات، أنه خلال الفترة القادمة بعد عودة المصانع للعمل بشكل شبه كامل، ستنتهي تلك الظاهرة وتتوفر السيارات بكميات كافة للمستهلكين، لافتا إلى أن مبيعات السيارات خلال نهاية عام 2020 سترتفع معدلاتها مقارنة بالعام الماضي.