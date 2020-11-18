تفند ضلال الإرهابيين.. أوقاف مطروح تسلم التعليم 740 كتابا ضد التطرف

سلم وفد من مديرية أوقاف مطروح مديرية التربية والتعليم 37 مجموعة من سلسة "رؤية" وفق بروتوكول بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم،بهدف مواجهة الفكر المتطرف.

وقال فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل الوزارة الأوقاف بمطروح، في تصريح له اليوم، إن هناك بروتكول موقع بين الجهتين يقضى بإهداء وزارة الأوقاف 1000 مجموعة من "رؤية" كل مجموعة تتضمن 20 كتابا بإجمالى 740 كتابا، لمكتبات وزارة التربية والتعليم، وقام باستلامها الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التعليم بمطروح، والذي أشاد بمبادرة وزارة الأوقاف وبدورها فى زيادة الوعى ونشر القيم والأخلاق.

وأضاف "عبد البصير" أن هذه المجموعة تهدف لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم وزيادة الإنتماء الوطنى لدى الطلاب وبناء الشخصية الوطنية وتفنيد ضلالات الإرهابيين، وبيان خطورة التكفير والدعوة للكمال والجمال فى القرآن وهى فى النهاية دعوة للتعايش والتسامح وبناء الوطن وتجهيز أبنائه متسلحين بالعلم لحمل الرسالة.