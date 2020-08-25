6 أطنان لحوم حصيلة أوقاف مطروح من صكوك الأضاحي

أعلن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، الشيخ حسن محمد عبدالبصير، عن وصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحى من وزارة الأوقاف إلى ديوان المديرية، ليصبح إجمالي كمية اللحوم التي وصلت للمحافظة إلى 6 أطنان.

وأكد "عبدالبصير" أنه استقبل الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي، يرافقه الشيخ محمود الفاروق، مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد، مدير إدارة غرب مطروح، وأعضاء لجنة المتابعة بالمديرية، وعدد من الأئمة بإدارتي غرب وشرق مطروح.

وأضاف أن اللجنة المشكلة للتعامل مع لحوم الأضاحي، قامت بتسليم كل إمام 40 كيلوجرام من اللحوم، ليتولى توزيعها بنفسه في محيط المسجد العامل به، كما قام وكيل الوزارة بتوزيع 200 كيلوجرام، على المستحقين في عدة مناطق، منها "عزبة الحاج علي، والريفية، والسواني القبلية"، بحضور عدد من قيادات المديرية وأئمة المنطقة، وتوجهت سيارة اللحوم إلى إدارتي سيدي براني والنجيلة، ويرافقها مدير الدعوة وأعضاء لجنة المتابعة لتوزيع ما تبقى من الدفعة الثالثة.

وأشار وكيل أوقاف مطروح إلى أن حصيلة لحوم صكوك الأضاحي بلغت 6 أطنان من اللحوم لمديرية أوقاف مطروح، لافتاً إلى حرص وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، على إمداد محافظة مطروح بكميات كبيرة من اللحوم، وتشديده على توزيعها على مستحقييها من المواطنين.