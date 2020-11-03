"أوقاف مطروح" توزع كتبا على الأئمة لمحاربة التطرف والمفاهيم الخاطئة

أعلن حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، توزيع كتب للأئمة بجميع المساجد في مطروح لتصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة التطرف.

وعقد "عرفة"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع جميع مديري إدارات الأوقاف على مستوى مراكز ومدن مطروح الثمان، ورؤساء الأقسام بحضور محمود الفاروق مدير الدعوة، وناقش خلاله جميع المستجدات الدعوية.

وقدم جميع الحضور الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الدعم الكبير الذي يقدمه للأئمة، والتنبيه عليهم بتوزيع مجموعة الكتب التى أهدتها الوزارة لكل إمام والتى تشمل على إصدارات الوزارة لتصحيح المفاهيم وزيادة التوعية ورفع الانتماء والحفاظ على البيئة ومحاربة التطرف وتقوية النسيج الوطني بين أبناء المجتمع الواحد داخل البلاد، ونبذ العنف، والارتقاء بالفكر بين الشباب.

وقال "عرفة" إن هناك تنبيه على مديرية الإدارات والأئمة بزيادة حملات النظافة والتعقيم فى جميع المساجد والتأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد والالتزام باصطحاب المصلاة، وارتداء الكمامة ونشر صورة توضيحية للوسائل الاحترازية على أبواب المساجد، والسوشيال ميديا.

وأضاف، "نبهنا على جميع المتقدمين لمنحة الماجستير بالحضور لمديرية الأوقاف يوم الأحد والإثنين الأسبوع المقبل، وذلك لانعقاد لجنة الاختبار الشفوي في ثلاثة كتب "الفهم المقاصدي، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية"، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للمركز الثقافي الذي سيفتح في 2020".

وأكمل "شددنا على أعمال تطهير أسطح المساجد لمواجهة موسم الأمطار، وتكثيف الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة والتشجيع على زراعة الشعير والقمح في مطروح والعمل على حسن استغلال نعمة المطر كدور تنموي للدعاة".

ولفت إلى أن دور الدعاة في التنوير الديني للمواطنين هو دور رئيسي وإيجابي في المجتمع لتصحيح المفاهيم المغلوطة، والابتعاد عن التطرف الفكري والفهم العقائدي السليم، وعدم ترك المواطنين ليقعو فريسة للفكر المغلوط.