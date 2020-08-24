صور.. وكيل أوقاف مطروح: حملة تعقيم للمساجد استعدادا للجمعة المقبلة

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح عن إنطلاق حملة تعقيم واسعة للمساجد بمديرية أوقاف مطروح استعدادا لخطبة الجمعة المقبلة 28 أغسطس.

وقال "عبدالبصير"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الحملة تتضمن تعقيم الإدارات التسع للأوقاف على مستوى المحافظة، على أن تشمل جميع المساجد التى ستقام فيها الجمعة، وشكلنا غرفة عمليات بقيادة مدير الدعوة الشيخ محمود الفاروق ومدير المتابعة الشيخ محمد مصطفى والمدير الإدارى محمد عبد العاطى لتلقى البلاغات من غرف العمليات الفرعية بالإدارات.

ونبه "عبد البصير" بعدم قبول الأجازات إلا الأجازات الوجوبية وحذر من التقصير فى العمل الذى سيواجه بحزم شديد، لافتا إلى أن عودة الجمعة ستكون بنفس الضوابط من لبس الكمامة والتباعد بين المصلين والإلتزام بالعلامات الإرشادية وغلق دورات المياه وأماكن الوضوء وبسؤاله عن المساجد التى تقام بها الجمعه، والتى يوجد بها أئمة من وزارة الأوقاف أو خطباء المكافأة المعتمدين.

وناشد "عبدالبصير" أهالى بمطروح بإلتزام الضوابط والإرشادات حتى يتسنى عودة الحياة لطبيعتها، كما شكر لهم ارتفاع درجة الوعى ومساندة المديرية فى أداء واجبها حماية للنفس وحفاظا على الأرواح.