بعد حادث أتوبيس الهرم.. "التضامن" تكثف حملات الكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدارس

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن التحقيقات حول حادث أتوبيس مدرسة بالجيزة، تخضع حاليا للطب الشرعي، وليس لصندوق مكافحة التعاطي والإدمان.

وأضاف أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يكثف حاليا، حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، خلال الفصل الدراسي الحالي، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيحال للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح عمرو عثمان، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية، على العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين.

ولفت إلى التنسيق حاليا، مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم، من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة، سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.