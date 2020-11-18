الغلق 3 أيام عقوبة شركات السياحة المخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

قالت غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، طالبا الغرفة بضرورة التشديد على أعضائها من الشركات للالتزام بالاشتراطات والتعليمات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات والتعليمات بالغلق لمدة 3 أيام.

وأهابت الغرفة بأعضائها ضرورة التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتنبيه على كل العاملين بالشركات خاصة المتعاملين مع السائحين بضرورة مراعاة الاجراءات الخاصة بالوقاية من الفيروس.

من جهتها، طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعضائها بضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والسياحة والآثار، حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحى بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأوضحت الغرفة أنه نظراً لما تعانيه الشعوب من تزايد الأعداد المصابة بهذا الفيروس اللعين، فإن وزارة السياحة والآثار طالبت كافة المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وذلك استعداداً لبدء الموسم السياحي الشتوي، وتحسبًا من اندلاع الموجة الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجة فى بلدان أخرى كثيرة .

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة السياحة والآثار أنها ستقوم بمواصلة أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية، لافتة إلى أن لجانها التفتيشية رصدت ملاحظات على 55 منشآة سياحية لعدم التزامها بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من جانبها، وجاري التحقيق فيها حاليًا.

وأوفد قطاع الرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية بالوزارة لجانًا سرية وغير معلنة للمرور والتفتيش على جميع المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات، والتي حصلت على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة، وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إيفاد لجان سرية للمرورعلي أكثر من 155 منشأة سياحية بالقاهرة الكبرى، لمتابعة مدى تطبيقها للاشتراطات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ومدى التزامها بمواعيد التشغيل المسموح بها.