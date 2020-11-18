مصرع شابين دهسا تحت عجلات سيارة نقل في كفر الشيخ

لقي شابان مصرعهما، اليوم، في اصطدام سيارة بـ"توك توك" على طريق "كفر الشيخ- الحامول" أمام قرية "الكراكات" التابعة لمركز بيلا، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بيلا المركزي.

واستقبل مستشفى بيلا المركزي، جثتين مجهولة المعالم، نتيجة الدهس أثناء إستقلال "توك توك" حيث إصطدمت بهما سيارة نقل ثقيل، من الخلف، ثم تدهست التوك توك ونتج عن ذلك مصرع الشابين في الحال.

تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية "أبو قطفه" التابعة لمركز بيلا، علي طريق الحامول الكراكات.

علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، إلي موقع البلاغ، كما إنتقل عدد من القيادات الأمنية إلي موقع البلاغ، وتبين وفاة مستقلي "التوك توك" وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بيلا المركزي.

وأكد مصدر طبي، أن الجثتين إحداها لشخص يدعي "محمد عبد الهادي مندور" 32 عامًا، مقيم بعزبة قلين، التابعة لمركز الحامول، والجثة الثانية لشاب يدعي "رامي محمد السيد الشربيني" 24 عامًا، مقيم بمركز بيلا.

وحرص الأهالي على تغطية الجثتين ونشر صور البطاقات الشخصية الخاصة بهما على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، في محاولة للتعرف عليهما وإبلاغ ذويهما، فيما تحولت صفحات مدينة بيلا، إلى دفتر عزاء نعياً للشابين اللذين راحا ضحية اصطدام السيارة بالتوك توك الخاص بهم، وأظهرت صورا متداولة، حالة التوك توك إثر دهسه بالسيارة.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، كما أمرت النيابة العامة، بوضع الجثتين بمشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.