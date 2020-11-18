التضامن: إثبات تعاطي 13 سائق حافلة مدرسية من بين 450 تحليل مخدرات

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج حملات لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث جرى الكشف على 450 سائقا خلال أسبوعين بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة، وتبين تعاطي 13 حالة من السائقين، للمواد المخدرة "حشيش، ترامادول"، مؤكدا أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أحيل للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأوضح عثمان أنه يجري حاليا التوسع في الحملات للكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، وإخطار وزارة التربية والتعليم، بنتائج العينات لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأوضح عمرو عثمان أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يواصل تلقي شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أوتوبيسات المدارس، وخلال الأيام الماضية، تلقى 7 شكاوى من أولياء الأمور باشتباههم بتعاطي سائقي أوتوبيسات المدارس للمواد المخدرة، وجرى توجيه حملات مفاجئة للكشف على السائقين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يجري التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.