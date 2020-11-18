سجن مواطن زور توقيع رئيس مدينة وموظفين بالإدارة الهندسية بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي، بسجن مواطن 10 سنوات، بتهمة تزوير محرر رسمي، بمعاونة مجهول بأن قلدا إمضاء رئيس مدينة وجعل الواقعة المزورة في صورة حقيقية.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت المتهم "عمر.م.ع" مقيم بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا بالسجن 10 سنوات لقيامه بمعاونة آخر، مجهول، بتقليد إمضاء رئيس مركز، ومديري التنظيم والإدارة الهندسية، وذيلا بها الرخصة الخاصة بمبنى قائم منسوب صدوره للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قاما بإصطناعه بالكامل على غرار الصحيح منه ودونا البيانات المراد إثباتها به، وبصما عليه بخاتم منسوب صدوره لشئون العاملين بالوحدة المحلية.

وأوضح المصدر القضائي، أن المتهم ارتكب وآخر جريمة تزوير في محرر رسمي، واستعمل المحرر المزور موضوع الاتهام فيما زور من أجله من عمله بتزويره بأن قدمه لمحكمة مغاغة بواسطة وكيل المتهم، وخبير هندسي "حسني النية"، فعولت عليه المحكمة في الرأفة به وبالغرامة مع إيقاف التنفيذ.

واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى التحريات السرية التي تمت بمعرفة مباحث الأموال العامة والتي أثبت صحة الواقعة بالكامل، كما استندت أيضًا إلى تقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير بالطب الشرعي الذي أفاد بأن كلا من "محمود.س"، "مارتينا.م"، "منى.ب"، لم يحرر أي منهم بيانات طلب ترخيص مبنى، كما لم يحرروا التوقيعات الثابتة بالصور الضوئية، وفيما يتعلق بالخاتم فإنه يتعذر إبداء الرأي فيه لأن فحوصات بصمات الأختام تتطلب الإطلاع على الأصل للوقوف على طبيعتها وهل هي مقلدة من عدمه.