"الأوقاف" تهدي سلسلة "رؤية" لجامعة المنيا ومديرية التعليم

أهدت مديرية الأوقاف بالمنيا، سلسلة إصداراتها "رؤية" لرئيس جامعة المنيا وجميع عمداء الكليات والمكتبه المركزية، ومديرية التربيه والتعليم بالمحافظة، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة وجميع مؤسسات الدولة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف.

وقال الشيخ سلامه محمود عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، في تصريح له اليوم، إنه سلم عددا من سلسلة "رؤية" للدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا لتوزيعها علي عمداء الكليات المختلفة، بهدف إثراء مكتبة الجامعة بهذه السلسلة العظيمة، وكذلك مجموعة لمديرية التربية والتعليم لتوزع على المكتبات التابعة لها.

وتتضمن سلسلة "رؤيه" موضوعات ومعلومات تتضمن نبذ الصراعات والخلافات وشتى صور العنف وتنشر روح المواطنة والتعايش السلمي وإظهار تعاليم الإسلام السمحة من خلال رؤيه عصرية مستنيرة للواقع العصري.

و أشاد الجميع بجهود الأوقاف في شتى المجالات مثمنين الدور الملموس للوزارة على أرض الواقع دعويا ومجتمعيا وتثقيفيا وتوعويا ويشهد بذلك القاضى والدانى داخليا وخارجيا.