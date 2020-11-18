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مصرع "رضيع" انسكبت عليه مياه مغلية أثناء لهوه بمنزله في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
04:48 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
جثة

جثة

لقي رضيع، عام ونصف، مصرعه اليوم، داخل منزله بقرية "دير أبوحنس" التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، أثناء لهوه، حيث اصطدم بإناء على موقد مشتعل وانسكبت المياه المغلية على جسده، ولقي مصرعه.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفى ملوي العام بوصول "كراس.م" عمره عام ونصف، مقيم بقرية دير أبوحنس التابعة للمركز، مصابا ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13441 أحوال مركز شرطة ملوي وبعرض الواقعة على نيابة مركز ملوي قررت التصريح بدفن جثة الطفل واستبعاد وجود شبهة جنائية.

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