عروض مسرحية بمدارس المنيا لمواجهة التنمر بــ"مرتدي الكمامات"

لجأت محافظة المنيا إلى توظيف قواها الناعمة في التوعية بفيروس كورونا بين الأطفال، من خلال إقامة عروض فنية ومسرحية وغنائية متنوعة، إضافة إلى عروض "بلياتشو"، داخل عدد من المدارس الابتدائية لتعليم الأطفال كيفية الوقايه من الفيروس المستجد، وحثهم على عدم التنمر بزملائهم الذين يرتدون الكمامات الطبية، منعاً لانتقال العدوى.

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة المنيا عن إطلاق حملات توعية داخل المدارس، بنطاق المحافظة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، والتي تنظمها وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وقالت "نجلاء حمدي"، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إن حملات التوعية شملت المرور على 14 مدرسة بمركز أبوقرقاص، كمرحلة أولى، خلال شهر نوفمبر الجاري، وسيتم تكثيف الجهود لتنظيم الحملات على مستوي مراكز المحافظة، للعمل علي توعية الطلاب حول طرق تجنب العدوى، والحفاظ على التباعد بين الطلاب.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن تنظيم تلك الحملات يأتي ضمن خطة المحافظة للوقاية من الفيروس المستجد، وحفاظاً على سلامة وصحة أبناء المحافظة.

واستعرض الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظه، مؤخراً، تقرير المديرية الخاص بالاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية، لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات.

وتتضمن خطة المواجهة توفير وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، والمستلزمات الوقائية، وتدريب الكوادر البشرية، وعمل منظومة معامل على مستوى الجمهورية، وزيادة القدرة التشغيلية بإجمالي 61 معملاً، وتوفير أجهزة الأشعه المقطعية، ورفع كفاءة مستشفيات العزل والفرز، بالإضافة إلى توفير اللقاحات المعتمدة من الوزارة.