إخلاء سبيل متهم في واقعة طفل المرور وتجديد حبس 3 آخرين

قرر قاضي الجنح بغرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قبول استئناف أحد المتهمين في واقعة طفل المرور، على قرار حبسه، وقرر إخلاء سبيله، كما أمرت المحكمة بتجديد حبس الثلاثة الآخرين على ذمة التحقيقات، بسبب نشر فيديو يتضمن ألفاظا بذيئة وإهانة وسب وشتائم لرواد التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للنائب العام في وقت سابق، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة، ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.