التحفظ على طن سكر متحجر غير صالح للإستهلاك في الأقصر

تحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على طن سكر متحجر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بهدف إعادة طحنه وتعبئته وطرحه بالأسواق، عقب توجيه حملة تموينية مكبرة بإشراف الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة بالمحافظة، في إطار الحملات المتواصلة التي تقوم بها المديرية بهدف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 قضايا تموينية لمخابز إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و5 قضايا لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و5 قضايا مخابز غلق أثناء مواعيد العمل و7 قضايا مخابز عدم صرف بون خبز للمواطنين و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

فيما شنت شرطة مرافق الأقصر، حملة اليوم، بقيادة اللواء نادر وصفي، مساعد مدير الأمن والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، بمناطق "الصنايع، شرق السكة، وشوارع التليفزيون والمنشية" بالتنسيق مع موظفي الإشغالات بمجلس المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 169 محضرًا بينها 23 محضرا إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 11 محضرا لباعة جائلين، 6 محاضر منشأة بدون تراخيص، 37 محضرا لعدم ارتداء كمامة، 69 إزالة إدارية، 8 محاضر مخالفة قرار مجلس الوزراء بالغلق، كما شملت الحملة التفتيش على المقاهي وتم ضبط 6 (شيشة)، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كانت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، شهدت الإثنين الماضي افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الكيمان، بحضور كل من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وذلك عقب إنتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم مركز الخدمات التموينية الجديد بقرية الكيمان، خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذي سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، خاصًة بعد أن تم مده بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.