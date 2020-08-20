تحرير 33 محضرا في حملة لإزالة إشغالات "أحمد عرابي" بإسنا جنوب الأقصر

شن مجلس مدينة إسنا، جنوب الأقصر، حملة بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، لإزالة الإشغالات ورفع التعديات بشارع أحمد عرابي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات وقسم النظافة والحملة الميكانيكية بالمركز.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 14 محضر إشغال طريق، وتحرير عدد 6 محاضر بائع متجول، وتحرير عدد 4 محاضر نظافة وتحرير عدد 7 محاضر مضبوطات وتحرير عدد 2 محضر شيشة، وتنفيذ 29 إزالة إدارية، حيث شدد رئيس المركز بأنه لا يجوز بأي شكل من أشكال التعدي على الطريق العام وأرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وخلال الحملة أصدر محمد سيد سليمان، رئيس المركز، تعليماته بعدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم واستمرار الحملات يومياً، والتحفظ على الإشغالات من قبل إدارة الإشغالات كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، حيث تم رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشارع العام والشوارع الجانبية ورفع التعديات.

وكانت قد شنت مديرية أمن الأقصر، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة اليوم الواحد بشوارع المدينة، يوم الإثنين الماضى، لضبط التجار المخالفين وفرض الرقابة المرورية والتموينية، وفض الباعة الجائلين، برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، ومحمد سيد سليمان، رئيس المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفات متنوعة بشارع أحمد عرابي والشوارع المجاورة له، تنوعت ما بين مخالفات إشغال طريق ومخالفات تموينية ومخالفات مرورية، وإدارة منشأت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وفض الباعه الجائلين.