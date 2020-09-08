تحرير 217 محضرا ومخالفة تموينية في حملات تموين الأقصر

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، تنفيذ عدة حملات تموينية على مدار الأسبوع الماضي، على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، بمشاركة إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية والطب البيطري.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم شن عدة حملات خلال الفترة من 1 حتى 8 من شهر سبتمبر الجاري، على مستوى المحافظة، أسفرت عن تحرير 217 محضرا ومخالفة تموينية، عبارة عن ضبط 36.5 طن سكر غير مطابق للمواصفات لدى فرع الجملة، وضبط 5 أطنان دقيق مخابز قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير محاضر لـ 8 أطنان سكر لدى تجار تموينيين ومحضر تصرف في عدد نصف طن سكر، و7 محاضر فواتير (750 كمامة طبية، 100 جلافز طبي، 114 علبة سجائر، 2 كرتونة مسحوق غسيل، 3 كراتين لحام كاوتش، 20 زجاجة لحام).

وأضاف "مختار"، أنه تم أيضًا تحرير محضري انتهاء صلاحية (5 شكائر مسحوق غسيل فلاش زنه الشيكارة 13 كيلو، 3 أكياس جيلي، 47 علبة عصير، 10 علب جبنة، 1 كرتونة مش، 1 جردل جبنة، 20 لفة لانشون)، وتحرير 14 محضر تصرف وتجميع ربع طن دقيق بلدي مدعم، ومحضر تجميع عدد 139 بطاقة تموينية لدي مخبز بلدي.

وتابع أنه تم أيضا تحرير 71 محضر عدم إعلان عن أسعار، 45 محضر عدم مطابقة مواصفات، 12 محضر نظافة، 17 محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر اختراق نظام عدد 2025 رغيفا، ومحضر نقص وزن، 9 محاضر عدم وجود قائمة، 5 محاضر مواعيد، 6 محاضر غلق، 3 محاضر توقف عن العمل، 2 محضر ذبح خارج السلخانة، 7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضر غلق مستودع بوتاجاز في المواعيد الرسمية بدون عذر قانوني، محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، 2 محضر عدم وجود سجلات بالمخابز البلدية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.