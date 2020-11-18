أستاذ اقتصاد: مصر وأفريقيا سيتبادلان المنافع في مجال تنمية المشروعات

قال الدكتور على مسعود، أستاذ الاقتصاد، إن القارة الأفريقية 1.3 مليار نسمة، بها نسبة كبيرة شباب، ويوجد بالقارة دافع اقتصادي، ويعتبر وجهة كبيرة للاستثمارات، تتنافس عليها عدد من الدول الكبرى.

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن مصر حققت نقلة نوعية كبيرة في جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولديها خبرة كبيرة في تمويل المشروعات خاصة صندوق التنمية المحلية، وتقدم مصر مؤخرا نموذج محترم لريادة الأعمال، تسعى الدول الإفريقية للاستفادة منه، وهذا سبب التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في مبادرة "منصب صوت 50 مليون امرأة إفريقية"، التي ستفيد مصر من أجل الاطلاع على التجارب الناجحة للمشروعات الصغيرة في القارة السمراء.

وأوضح أن الفترة الأخيرة، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخ 28 مليار جنيه لتمويل عدد من المشروعات، وبدأ الجهاز يقدم حزمة متكاملة من التمويل وتدريب الشباب وتعليمهم، وفتح أسواق خارجية لهم من خلال فتح المعارض داخل مصر، وهذه نقلة حدثت خلال السنوات الأخيرة.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن مصر نفذت مشروعات صغيرة ومتوسطة ناجحة في مختلف المحافظات، وتسعى لأن تنقل هذه التجربة إلى كل القارة الإفريقية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تقديم فرص الشباب المصري، ليستثمر في القارة السمراء في مجال التحول الرقمي، وذلك عن طريق مبادرة إنشاء مجموعة من الشركات لشباب أفارقة في مجال التحول الرقمي الذي سيوفر وظائف كثيرة الفترة المقبلة خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، احتفالية لإطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" في مصر، اليوم الأربعاء، وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.