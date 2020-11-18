تبدأ من مصر الجديدة.. تعرف على خدمات سيارات المركز التكنولوجي المتنقل

هاجمت الموجة الثانية من كورونا خلال الفترة الأخيرة، عدد من دول العالم، حيث تساقط آلاف، ووصلت عدد الوفيات إلى عدد كبير، وتقوم الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بمحاولة السيطرة على انتشار الوباء في مصر، حيث بدأت في تحويل الخدمات الحكومية للإلكترونية، وذلك تجنبًا للتجمعات ولنقل العدوي.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقديم خدمات المحليات للمواطنين، وتهدف إلى توصيل الخدمة لمنازل المواطنين.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أماكن تواجد مراكز التكنولوحي المتنقل والخدمات التي يقدمها كالآتي:

أماكن الخدمات يقدمها المركز التكنولوجي المتنقل

تقوم تلك الخدمة على انتقال المركز المجهز في شكل سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم وتوسيع قاعدة المتعاملين معه.

التجربة الأولى للمركز التكنولوجي المتنقل ستكون في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ومن المخطط أن يتم تعميم التجربة بباقي محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي المتقدم

يقدم المركز التكنولوجي المتنقل متوسط 50 خدمة من خدمات المحليات طبقًا للحي التابع له المركز.

ويقوم المركز المتنقل بطباعة المخرجات دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز الوحدات والإدارات المحلية أو المركز التكنولوجي بالحى أو المدينة، المركز المتنقل مجهز بأحدث أجهزة نظم المعلومات المتصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

الخدمات المقدمة هي:

خدمات السداد من إيجارات.

سداد أقساط.

تجديد رخص المحلات.

دفع قيمة الإشغالات.

تسديد قيمة رسوم الإعلانات

تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي بهدف متابعة العمل وتحقيق الشفافية.

ومن المقرر أن يتم استعراض المركز المتنقل ضمن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات معرض CAIRO ICT والذي ينطلق في 22 نوفمبر الجاري.