المحليات تشن حملات لإزالة دعاية الخاسرين في "البرلمان" بالغربية

شنت الوحدات المحلية بالقرى والأحياء والمدن بمحافظة الغربية، حملات موسعة، اليوم، لإزالة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح المحافظ أن الحملات تأتي في إطار تجميل الشوارع والميادين وإعادة الشيء لأصله، مؤكداً أن المحافظة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، واقتصر دورها في انتخابات مجلس النواب على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي للقائمين عليها، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأظهرت المؤشرات الأولية لأعمال فرز لجان محافظة الغربية، الإعادة على جميع مقاعد النظام الفردي، والبالغ عددها 14 مقعدا، في 7 دوائر انتخابية، وخسارة مرشح حزب مستقبل وطن، بدائرة قطور، في الوقت الذى تمكن فيه باقي مرشحي الحزب من دخول جولة الإعادة، المقرر إجراؤها يومي 7 و8 ديسمبر المقبل.

في دائرة طنطا، المخصص لها 3 مقاعد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحي حزب مستقبل وطن، عبد المنعم شهاب "النائب الحالي"، وسمير جابر عيسى، وغباشي بدير، و3 مرشحين مستقلين هم "شريف أنور، أحمد مهاب الهرميل، وسمير الخولي" بينما حصلت القائمة الوطنية في حب مصر على 119 ألف 380 صوتًا، وحصل تحالف المستقلين على 51 ألف و200 صوت انتخابي.

وفي دائرة مركز المحلة أظهرت النتائج، الإعادة على مقعدي الدائرة بين "حامد جهه" مرشح مستقبل وطن، وإبراهيم الديب، مرشح نفس الحزب، والمستقلين إيهاب سنبل، وعبد الباسط عبد القوي، وحصلت القائمة الوطنية في حب مصر على 88 ألف 920 صوتًا، وحصل تحالف المستقلين على 61 ألف و140 صوتًا.

وفي دائرة مدينة المحلة تجري جولة الإعادة على مقعدي الدائرة بين محمود الشامي وحامد الزعبلاوي، عن حزب مستقبل وطن، وأحمد بلال البرلسي، ومحمد خليفة "النائب الحالي".

وأسفرت النتائج عن مفاجئة حققها الإعلامي محمد فايد، مرشح مستقل، والذى حصد 17 ألف 316 صوتًا، رغم أنها المرة الأولى التي يترشح فيها وتمكن من دخول جولة الإعادة في ظل المنافسة الصعبة مع مرشحين سابقين، وهم سامح حبيب " النائب الحالي"، وإبراهيم الدهراوي، عن حزب مستقبل وطن، وعبد القادر سرور.

وفي دائرة مركز سمنود المخصص لها مقعدا كشفت نتائج الفرز عن جولة إعادة بين مرشح مستقبل وطن "عبد المطلب الحو" والمرشح المستقل أحمد دراج، وحصلت القائمة الوطنية في حب مصر على 69 ألف و500 صوت انتخابي، وتحالف المستقلين على 35 ألف و25 صوت انتخابي.

وفي دائرة قطور، المخصص لها مقعدا خسر مرشح مستقبل وطن وتجري جولة الإعادة بين مرشحين مستقلين "اللواء عبد الشيخ، والنائب الحالي فؤاد حسب الله"وحصلت القائمة الوطنية في حب مصر على 27 ألف و230 صوتا وتحالف المستلقين على 51 الف و840 صوتا.

وفي دائرة السنطة وزفتى تجرى الإعادة على مقاعد الدائرة الثلاثة بين مرشحي حزب مستقبل وطن، النائب الحالي محمد بدراوي عوض، وعامر الشوربجي ، والنائب الحالي مصطفى ابو زيد، و3 مرشحين مستقلين، سلامة الجوهري، ومحمد ربيع غزالة، وهيثم توفيق زغلول