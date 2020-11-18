الصحة العالمية: مليون حالة جديدة بكورونا في أمريكا خلال أسبوع

أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وقال مساعد مدير فرع منظمة الصحة العالمية في البلدان الأمريكية، يارباس باربروسا، إن مؤشر الحالات الجديدة يرتفع بشكل متسارع في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من مليون مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الأسبوع الماضي فقط، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف أن منطقة الأمريكتين رصدت بشكل عام الأسبوع الماضي نحو 1.5 مليون إصابة و19 ألف وفاة جديدة جراء الجائحة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ11.37 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ249 ألف وفاة.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 11 مليونا و357 ألفا و322 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 161 ألفا و934 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 248 ألفا و672 حالة، وذلك عقب تسجيل 1707 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضي، إصابات جاوزت الـ 183 ألف إصابة جديدة خلال24 ساعة، وهى أعلى عدد إصابات يتم تسجيله خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19"، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.