"المهم حب الله".. شهيرة تكشف سر مقولة أحمد زكي قبل وفاته بسبب معجباته

استعادت الفنانة شهيرة ذكريات الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل أحمد زكي، الذي تحل ذكري ميلاده الواحد والسبعين، اليوم الثلاثاء، حيث إنه من مواليد 18 نوفمبر عام 1949.

وقالت شهيرة في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إنها كانت تزور أحمد زكي في مستشفى دار الفؤاد بشكل يومي قبل وفاته بشهر كامل، حيث كانت تفاجأ بوجود أعداد كبيرة من محبيه الذين يرغبون في الاطمئنان عليه، مضيفة أن معجباته كانوا يستوقفونها قبل دخولها لغرفته قائلين لها: "سلمي عليه والنبي، إحنا بنموت فيه".

وأضافت: "داعبت أحمد عند دخولي لغرفته وقلت له "الرحمة ياعم، ايه حب البنات ده كله"، فنظر إليّ ورفع إصبعه للأعلي قائلاً: المهم حب الله، فأدركت حينها أنه أصبح في مكان آخر، حيث لم تعد النجومية تشغل تفكيره في ذلك الحين".

وأشادت شهيرة بأخلاقيات أحمد زكي وحبه للغير، مؤكدة أنه كان إنسانا طيب القلب وخفيف الظل، ومحبا لعمله كممثل بدرجة لا يتخيلها أحد.

وتوفي أحمد زكي داخل مستشفي دار الفؤاد عام 2005 بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان فيلم "حليم" الذي جسد خلاله شخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ آخر أفلامه، إذ أصر علي تقديمه رغم سوء حالته الصحية حينها بدعوي أن تجسيده لشخصية حليم كان حلم حياته الذي نجح في تحقيقه قبل رحيله.

واشتهر زكي بتقديم أعمال السير الذاتية في مسيرته الفنية، حيث جسد شخصية الأديب الراحل طه حسين في مسلسل "الأيام" عام 1979، وشاركه البطولة كل من يحيي شاهين، أمينة رزق، حمدي غيث، محمود المليجي، محمد الدفراوي، رشوان توفيق وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار أمينة الصاوي وإخراج يحيي العلمي.

وقدم الفنان الراحل شخصية الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر في فيلم "ناصر 56"، وأعقبه فيلم "أيام السادات" الذي جسد خلاله شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، وأشادت زوجة الأخيرة السيدة جيهان السادات بالفيلم حينها وقت عرضه.