"المالية" تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر لموظفي الدولة

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر نوفمبر، لنحو 6 ملايين موظف وعامل في الدولة، بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الحالي، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وأكدت وزارة المالية في بيان، بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر، للعاملين في 27 وزارة وهيئة، يوم 24 نوفمبر، ثم صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، وصرف مرتبات 9 وزارات وهيئات، يوم 26 نوفمبر.

وأشار البيان، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتمد مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، وجرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالجهات الإدارية، إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي وقت سابق ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 27 أكتوبر.

أوضح البيان أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أكتوبر أيام 7 و11 و12 من الشهر نفسه، وفى نوفمبر وديسمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من كل شهر.

أهاب البيان، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.