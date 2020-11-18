سياسي سوري: تركيا تلعب دورا سيئا في الشرق الأوسط

قال المحلل السياسي السوري إبراهيم كبانة، إن الفترة المقبلة بالتأكيد ستشهد تحركا دوليا كاملا تجاه سياسيات تركيا في المنطقة، متوقعا أنه سيكون هناك تغير في السياسات الأمريكية مع العام الجديد وكذلك الموقف الأوروبي، كما سيحدث ترابطا في العلاقة العربية والاوربية من أجل هذا الشأن.

وأوضح "كبانة"، في مداخلة هاتفية لقناة "Extra NEWS"، أن تركيا تلعب دورا سيئا في الشرق الأوسط وبالأخص مع دول الجوار سواء عربية أو إسلامية، أو حتى مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مواجهة السياسات التي يتبعها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبحت على رأس قائمة الأعمال السياسية لدى الحكومات الغربية والعربية.

وأشار المحلل السياسي السوري، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك شبه اتحاد بين هذه الدول لمواجهة النظام التركي والوقوف أمام سياسته في المنطقة، كما أن هناك اتجاه دولى لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا والدليل ما حدث قبل فترة ليست بالبعيدة من المقاطعة العربية للمنتجات التركية بقيادة السعودية والإمارات.

وتابع: "حتى ألمانيا الداعمة بشكل ما، الآن هناك أصوات داخل أحزاب ألمانية للضغط على تغيير سياسة الحكومة الألمانية تجاه تركيا وممارسة ضغط مباشر عليها، ويقابل هذا أيضا تقارب أمريكي وأوروبي".

وأكد المحلل السياسي السوري، أن الإعلام الأوروبي أصبح يكشف ويتناول حقيقة أن تركيا تدعم الجماعات المتطرفة علنا، خاصة أن الرئيس التركي يقولها علنا أنه يهدد أوروبا بشكل مستمر بالجماعات المتطرفة، وهذا ما بدل النغمة الأساسية لدى الاتحاد الأوروبي وتأييد التيار المنادي بتعامل شديد اللهجة مع تركيا بدلا من تأييد التيار الناعم كما حدث في السابق.