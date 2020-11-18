نقابة المهندسين تطالب المقاولين والمكاتب الاستشارية بتحديث بياناتهم

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن تسجيل وتحديث البيانات الخاصة بالمقاولين والمكاتب الاستشارية بإدارة الإسكان والمشروعات.

وأوضحت النقابة في إعلانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه بخصوص شركات المقاولات فإن المستندات المطلوبة "بطاقة ضريبية، سجل تجاري، بطاقة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، شهادة خبرة لآخر 5 سنوات بالمستندات، شهادة القيمة المضافة، صورة البطاقة الشخصية لصاحب الشركة أو توكيل كتابي للمفوض".

وبخصوص المستندات المطلوبة للمكاتب الاستشارية فتشمل "بطاقة ضريبية، سجل هندسي، شهادة مهندس استشاري، شهادة خبرة لآخر 5 سنوات بالمستندات، ترخيص المكتب الهندسي من نقابة المهندسين، صورة البطاقة الشخصية لصاحب الشركة أو توكيل كتابي للمفوض.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك يتم من خلال التقدم للحصول على كراسات الشروط العامة من مبنى النقابة العامة، 30 شارع رمسيس، الإدارة المالية، الدور الرابع، مع تسديد رسوم بقيمة ألفي جنيه للمقاولين والموردين، وألف جنيه فقط للمكاتب ومديري المشاريع.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين عن عقد دورات تدريبية لأعضائها في 4 شعب وهي "مدني وعمارة وكهرباء وميكانيكا" بالإضافة إلى دورات مشتركة أخرى.

وأوضحت النقابة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاشتراطات العامة لهذه الدورات تتضمن أن "عقد أي دورة تتم فور حجز وتأكيد سداد رسوم 15 متدربا، على أن تكون الدورة التدريبية يومان في الأسبوع دراسة مسائية من الخامسة وحتى التاسعة مساء".

وتضمنت الاشتراطات أيضا أن تعقد الدورات التدريبية في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية إذا اكتمل العدد المطلوب كما يمكن عقد بعض الدورات "أون لاين" طبقا لرغبة الحاجزين وإمكانية وسيلة التدريب، وأوضحت أن البرنامج مدته 8 أسابيع على حد أقصى.

ونوهت النقابة بأن الدورات التدريبية الخاصة بالمهندسين العاملين في مجال الاتصالات ونظم المعلومات سيتم التعاقد قريبا عليها مع الأكاديميات المتخصصة ولها خطة منفصلة.

وكانت شعبة الهندسة المدنية قد عقدت سلسلة محاضرات لها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وشارك المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين في احتفالية الشعبة بختام فعاليات محاضراتها المجانية التي عقدتها في مجال المنشآت الخرسانية والكباري، كما كرمت شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس أحمد رمزي، فضلا عن تسليم شهادات حضور المحاضرات على المهندسين.