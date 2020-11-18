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كلب ضال يعقر 6 أطفال وشاب في العجوزة

كتب:

أحمد عبد اللطيف
07:35 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
صورة ارشيفية لكلب ضال تم قتله

صورة ارشيفية لكلب ضال تم قتله

عقر كلب ضال 7 أشخاص في منطقة العجوزة، وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم العجوزة، بوصول بلاغ من المستشفى بوصول 7 مصابين بـ"عضة كلب".

وأكد المصابون في أقوالهم، أنهم شاهدوا كلبا ضالا عقر طفلا عمره 6 أعوام، أثناء سيره بشارع غريب بدائرة قسم العجوزة، وعندما حاولوا إبعاده وإنقاذ الطفل، عقر الكلب 6 آخرين، بينهم  شاب 33 عاما، وباقي المصابين من سن 6  حتى 12 عاما، قبل هروب الكلب.

وجرى إخطار فريق من الطب البيطري، للبحث عنه بمنطقتي العجوزة والدقي.

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