القبض على فتاة بتهمة شنق أختها الصغرى بالجيزة

تخلصت فتاة من حياة شقيقتها، داخل منزلهما بمنطقة الوراق بطريقة بشعة، وذلك بعدما صنعت مشنقة لأختها الصغرى وتخلصت منها.

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن المتهمة مصابة بمرض نفسي، ومعتادة على الهرب من المنزل، بعد انفصالها عن زوجها.

وأوضحت التحريات أن المتهمة حجزها والدها وقيدها بالمنزل لعدم هروبها، وعقب قيام أختها الصغري الضحية بفكها لتناولها الطعام، ارتكبت الجريمة وفرت هاربة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الجريمة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث شمال الجيزة، يفيد بالعثور على جثة فتاة 16 سنة مشنوقه بحبل داخل شقتهم بمنطقة الوراق.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم هاني مندور رئيس المباحث، وتبين أن وراء الجريمة شقيقة الضحية الكبرى.

وقالت والدة القتيلة في محضر الشرطة إن ابنتها الكبرى مصابة بمرض نفسي، وانفصلت عن زوجها، واعتادت على الغياب من المنزل، فقرر والدها حجزها فى المنزل وربطها بالحبال لمنعها من الهرب.

وأضافت أن المتهمة اتصلت بها بعد الجريمة، وأكدت أنها قتلت شقيقتها الصغرى، وسرقت الأموال من المنزل، لشراء هاتف محمول.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث، وألقي القبض على المتهمة، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وقررت أنها طلبت من أختها فك الحبال لتناول وجبة الأكل، ثم غافلتها وشنقتها بالحبل، واستولت على مبلغ 600 جنيه، وقامت بشراء موبيل به.

تحرر محضر، وأحيلت الى النيابة التي بدأت التحقيق معها والاستماع لأقوالها، كما استدعت النيابة أسرة المجني عليها، للاستماع لأقوالهم، وما زالت التحقيقات مستمرة.