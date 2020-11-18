ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بحيازة سائق بالفيوم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الغش الغذائى والسلع مجهولة المصدر.. فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط (2طن و 500 كيلو جرام "أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية") محملة على سيارة نقل قيادة (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) حال سيره بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات ، وأنه كان قادماً من محافظة أسوان متجهاً لتوصيلها لإحدى المحلات بالقاهرة تمهيداً لبيعها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.