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محمود مسلم

ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بحيازة سائق بالفيوم

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الوطن
05:04 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
أسماك مملحة

أسماك مملحة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الغش الغذائى والسلع مجهولة المصدر.. فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط (2طن و 500 كيلو جرام "أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية") محملة على سيارة نقل قيادة (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) حال سيره بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات ، وأنه كان قادماً من محافظة أسوان متجهاً لتوصيلها لإحدى المحلات بالقاهرة تمهيداً لبيعها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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