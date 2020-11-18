ضبط مواطن أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله بالمنيا

ضبطت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق بين المجلس الأعلى للآثار ومنطقة آثار المنيا وشرطة السياحة والآثار، أحد المواطنين أثناء حفره خلسة داخل منزله، الذي يقع داخل الكتلة السكنية بمركز البهنسا بمحافظة المنيا، الخاضعة لقطاع الآثار الإسلامية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه فور إبلاغ المجلس الأعلى للآثار من الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة من الآثريين المتخصصين من الآثار المصرية والإسلامية، للمعاينة برئاسة مدير آثار البهنسا.

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الاعلي للآثار، انه بعد المعاينة تبين وجود حفرة في أرضية بدروم المنزل بمقاسات 70 سم× 70سم وبالنزول فيها، وجدت حجرة على عمق 4 متر عثر بالجدار الغربى لها على فتحة بها كتلة حجرية عليها كتابات بالخط الهيروغليفي، معناها مشرف الصحراء، ويرجح أن هذه الكتلة من أساسات معبد من العصور المتأخرة.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من اللجنة.