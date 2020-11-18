"الأرصاد": أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على السواحل الشمالية والقاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانا اليوم الأربعاء، تفيد فيه بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.

وتبدأ هذه الموجة من عدم الاستقرار غدا الخميس، بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية في البلاد ومحافظات مطروح والسلوم والإسكندرية، وتمتد لتشمل الدلتا ورشيد بورسعيد وبلطيم، لكن الأمطار ستكون هناك متوسطة لكن لن تشهد محافظة القاهرة سقوط أمطار غدا الخميس.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه بداية من الجمعة، ستوجد أمطار غزيرة رعدية في محافظات مطروح والإسكندرية، بالإضافة إلى رفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ومدينة المنصورة، لكن الأمطار ستكون متوسط الجمعة على حلايب وشلاتين وخفيفة على القاهرة.

وتابعت: يوم السبت ستكون الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا أما جنوب الصعيد لن يشهد سقوط أي أمطار وكذلك محافظة جنوب سيناء والغردقة.

ولفتت إلى أن السواحل الشمالية للبلاد والإسكندرية ومطروح ورشيد، ستشهد أمطار غزيرة ورعدية مطالبة بأخذ الاحتياط لعدم حدوث مشاكل، والابتعاد عن الأماكن التي تظهر فيها شارات البرق والرعد، وعدم ارتداء أشياء معدنية، لأن تعمل على توصيل كهربي من الشارة كهربية البرقية.

وابتعاد الأطفال عن أعمدة الإنارة لأنها قد تكون مكشوفة، كذلك القيادة بهدوء والانتظار على جنب الطريق إذا كانت الأمطار شديدة من أجل تفادي وقوع حوادث، كما طالبت بارتداء الملابس الشتوية لأن الجميع سيشعر بالبرودة في ساعات الليل كما أن هناك رياح يوم الجمعة المقبل.

وواصلت "شاكر"، الطقس سيتحسن بداية من يوم الأحد على معظم الأنحاء مع وجود أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية.