"تغير المناخ": سقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار للطقس بداية من الغد

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بداية من غدا الخميس يتوقع عدم استقرار في الطقس على المحافظات الشمالية وسقوط أمطار غزيرة وانكسار كبير في الحرارة.

وأضاف أنه بداية من الغد ستشهد البلاد بداية التحول من الصيف إلى الخريف وظواهرها الانخفاض في شدة الطاقة الحرارية، والانكسار الكبيرة في حرارة الليل، وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار، وزيادة الندى والرطوبة الجوية، وتحول اتجاهات الرياح لتكون في معظمها شمالية غربية إلى غربية.

وحذر "فهيم" من ظهور بعض الحشرات والآفات التي تؤثر على بعض المزروعات من الخضر والفاكهة، من بينها الانتشار السريع للحشرات حرشفية الأجنحة وهي ديدان الأوراق والثمار، وكذلك انتشار الأمراض المحبة للرطوبة مثا البياض الزغبي وأعفان الثمار، وارتباك في امتصاص النباتات لبعض العناصر الهامة مثل الفسفور بالتحديد والمسبب لسرولة نباتات البطاطس وجفاف أطراف الأوراق للبصل في المشاتل.

وأنشئ المركز عام 2009 برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد رئيس اللجنة التنفيذية للتغيرات المناخية، وذلك لإنشاء شبكة قومية حديثة ومتكاملة في مجال رصد وقياس مختلف العوامل والتغيرات المناخية، ومركز للإنتاج الأنظف من الطاقة، وتم تقسيم المركز إلى شعب ووحدات تخدم هذه الأغراض، بالإضافة إلى توفير وتدفق المعلومات من أكبر العقبات التي تواجه تنفيذ تقييم الأثر على القطاع الزراعي.

وتعمل شعبة معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة على إنشاء شبكة إقليمية على مستوى الدول العربية وتشمل البيانات الخاصة بتغير المناخ والبحوث التي تمت في هذا الشأن، وتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لقطاع البحوث وإزالة الحواجز بين التخصصات المختلفة، وتبادل ودعم قطاعات البحوث في جهود التكيف والتخفيف، فضلا عن اعتماد أدوات مناسبة لضمان تصميم المشاريع الزراعية الكبرى من حيث اختيار مواقعها أو تنفيذها بالطريقة التي لا تجعلها عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز وتشجيع تعميم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة كمصدر بديل نظيف للكهرباء في استصلاح مساحات شاسعة في الصحراء من خلال استخدامها في تحلية المياه لاستخدامها في الزراعة.