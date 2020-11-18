مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة مليشيات الحوثي في مأرب باليمن
قوات الجيش والمقاومة تكسر محاولة هجوم لمليشيات الحوثي الجوف وحلحلان
كتب:
أ.ش.أ
08:30 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
التحالف العربي
تقدمت قوات الجيش اليمني والمقاومة بمساندة من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، في جبهات الجدافر وعدوان، جنوب شرقي الحزم بمحافظة الجوف.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، أن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من التقدم بعد كسر محاولة هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في منطقة خسف الجوف وحلحلان، جنوب شرق الجوف، وكبدت المليشيات قتلى وجرحى في صفوفها، مما أدى إلى إحراق مدرعة قتالية، ولاذت بقية عناصر المليشيات بالفرار.
كما شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية، استهدفت تعزيزات، ومخازن أسلحة للمليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهة مأهلية جنوبي مأرب.