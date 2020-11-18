رئيس وزراء اليونان: علاقتنا بمصر قوية.. وتركيا لا تحترم القانون الدولي

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده تقع في موقع استراتيجي في المنطقة، وتتعاون مع العديد من الدول، ومنها الإمارات، حيث يوجد بينهما علاقات اقتصادية ودفاعية، وسياسية، لافتا إلى أن بلاده تتمتع بميزات في السياحة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة، وتعتبر مركزا للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق الأوروبي، وهناك مفاوضات مع الإمارات للاستثمار في هذه المجالات.

وأضاف "ميتسوتاكيس"، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، على هامش زيارته إلى الإمارات، أن دول شرق المتوسط حتى تستطيع أن تستفيد من مواردها يجب إقامة علاقات فيما بينها، واليونان لديها علاقات متينة مع قبرص ومصر وإسرائيل، والآن مع الإمارات، ومن المهم أن تتعاون كل الدول معا في إطار احترام القانون الدولي، ولكن هناك دولة واحدة وهي تركيا التي يبدو أنها لا تحترم القواعد، ولكن يتم وضع الترتيبات المشتركة في المنطقة، مثل العلاقات المشتركة بين اليونان وقبرص وإسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة.

وتابع رئيس وزراء اليونان، أن هذا يأتي بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين قبرص ومصر واليونان، وهذه الترتيبات متعددة الأطراف لا تأتي على حساب أي طرف، ولكنها تعزز العلاقات ما يحقق مصلحة الشعوب.

أما بالنسبة لـ"منتدى غاز شرق المتوسط"، قال إن هذه المنظمة وسيلة مهمة للاستفادة من إمكانيات الدول المشاركة، وبالنسبة لليونان وأوروبا بشكل عام خاصة وأن أوروبا ترغب في تنويع مصادر الطاقة، ومنطقة شرق المتوسط تستطيع تزويدها بالطاقة اللازمة، في المستقبل القريب، وبالتالي فإن الغاز سوف يشكل مصدر الطاقة الأساسي للعقود القادمة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر هو تركيا، وسلوكها الاستفزازي، ومنذ بداية توليه السلطة مد يد التعاون إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتعاون في العديد من الملفات إلا أن تركيا تلعب دور المعرقل في المنطقة.