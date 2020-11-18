نائب وزير تعليم اليونان تشيد بالمبادرة المصرية "شباب الدارسين بالخارج"

أشادت صوفيا زاكاركي، نائب وزير التعليم اليوناني، بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمبادرة شباب الدارسين في الخارج.

وأكدت "زاكاركي"، عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك"، أن "السفيرة نبيلة مكرم تقوم بعمل تجربة جديدة مع شباب الدارسين المصرين في الخارج، والتي تتضمنت زيارات ولقاءات متنوعة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف تعريفهم بما يدور على الساحة المصرية، من تحديات وجهود التنمية في القطاعات المختلفة، ولتعزيز صلاتهم بالوطن".

وأثنت على ما تقوم به وزيرة الهجرة من ربط الوزارة بالشباب المصري في الخارج، واستدامة التواصل.

وانتهت فعاليات ملتقي شباب الدارسين في الخارج المتواجدين في مصر حاليا، وعقب ختام الفعاليات أعربت وزيرة الهجرة عن فخرها واعتزازها بهم، وشددت على أن هذا الملتقى هو إحدى قنوات التعرف على ثروتنا البشرية من شباب المصريين بالخارج، حيث نجح في فتح بوابة تواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من خلال توفير برامج تدريبية في وزارات وهيئات، مؤكّدة أنَّ مصر بحاجة لعقولهم وخبراتهم واجتهادهم المستمر "لأن العلم سلاحنا للعبور إلى المستقبل.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوفد من الشباب المصريين الدارسين في الخارج، واكد هؤلاء الشباب الدارسين بالخارج انهم يشعرون بالامتنان لمصر وقيادتها، على المساعدة التى تلقونها لتسهيل عودتهم إلى مصر خلال ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا، حيث كانوا ضمن مجموعة العالقين بالخارج، والذين نجحت جهود اللجنة الوزارية لحل أزمة العالقين فى إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كانت وزارة الهجرة، قد أطلقت في يونيو الماضي، أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج، تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها وزيرة الهجرة -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وفي أواخر أغسطس الماضي، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات هامة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية.