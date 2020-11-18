أعلنت شركات حديد التسليح، منذ قليل، وعبر رسائل sms، الأسعار الجديدة لشهر نوفمبر، بعد استقرار دام لأكثر من شهرين بواقع زيادة 500 جنيه للطن، على أن يجري العمل بها بداية من غدٍ الخميس

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن الشركات أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد في مصر، خلال الأسبوع الحالي، لتسجل أسعار حديد عز 10600 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%، وشركة بشاي 10450 جنيهًا لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع، وشركة عنتر للصلب 10100جنيه، على أن يتوالى إعلان الشركات تباعا عن الأسعار غدا الخميس.

وأضاف أن الشركات قامت بتثبيت أسعارها خلال أكتوبر الماضي، وحتى منتصف اليوم، موضحا أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميًّا، أمس.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار الزيني، إلى أن سوق مواد البناء يترقب انتهاء قرار إلغاء تراخيص البناء في 24 نوفمبر الجاري.

لافتا إلى أن استمرار وقف عمليات البناء حتى الآن، أصاب القطاع بالشلل التام، وتأثرت 95 مهنة تعتمد على قطاع المقاولات، وأن ذلك انعكس سلبا على الشركات وراد المخزون في المصانع، وزيادة حدة الركود.

وذكر أن أغلب الشركات تسعى لتصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق، كما أن البعض قام بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لحين عودة حركة البناء مجددًا.