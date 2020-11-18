اليونان: يجب على أنقرة وقف سلوكها العدائي في شرق المتوسط

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا يوجد أي تفاهم بين بلاده وتركيا، وهناك دول أخرى في المنطقة لا يوجد بينها وبين أنقرة، أي تفاهم أيضا، بشأن دور تركيا، المعطل في المنطقة، مشيرا إلى تدخل الأخيرة في العديد من الدول الأخرى، لافتا إلى أن بلاده قد تلجأ لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف "ميتسوتاكيس"، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، على هامش زيارته إلى الإمارات: "كنا واضحين جدا مع تركيا، ونحن كقادة للاتحاد الأوروبي، وضعنا أمامها خيارين، إما التعاون، أو خيار زعزعة العلاقات وعواقب ستتحملها تركيا، والمسار الأول هو الخيار الأفضل لكل الدول، ويجب على أنقرة أن تبرهن على استعدادها لوقف سلوكها العدائي في شرق المتوسط، سواء تجاه اليونان أو قبرص، وهناك مهلة محددة لتقييم ذلك".

وتابع رئيس وزراء اليونان، بأن تركيا لم تتوقف عن استفزازاتها بل استمرت في تهديد حقوق اليونان، واستفزاز قبرص، وبالتالي "لست متفائلا بأننا سنصل قريبا لمرحلة لخفض التصعيد".

وعن الاتهامات التركية باختراق اليونان لمجالها الجوي والبحري، قال إنهم لم يعتدوا عليهم، ولكن الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية، وتركيا انتهكت المجال الجوي اليوناني عدة مرات، وهذا يحدث منذ فترة، ولكن الفترة الأخيرة انتهكت أيضا الحقوق الاقتصادية، وإذا عجزنا للتوصل إلى اتفاق سنلجأ لمحكمة العدل الدولية ضد تركيا، واتفقنا مع ألمانيا على ذلك.

ولفت إلى أن بلاده تتصرف وفقا للقواعد والقوانين الدولية، ويجب على تركيا احترام القانون الدولي، وإذا كانت تركيا ترى أن لها حقوقا يجب عليها الذهاب إلى المحكمة الدولية، مشددا على أن بلاده لن تسعى إلى تحويل الصراع مع أنقرة إلى صراع عسكري، "لكن في الوقت نفسه سندافع عن حقوقنا السياسية بصرامة".

وشدد على أن هناك ضوء في آخر النفق لأزمات المنطقة، وهناك الكثير من النقاط المشتركة بين شعبي تركيا واليونان، ويجب النظر إلى العلاقة من نفس المنظور، معربا عن تفاؤله بالمستقبل، لافتا إلى أنه عندما حدث زلزال في منطقة بين اليونان وتركيا اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقدم له العزاء، ولكنهما ليسا بحاجة إلى زلزال ليتذكرا أنهما جيران.